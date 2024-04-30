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Мизулина обвинила Hofmannita в приставании к несовершеннолетним фанаткам

Мизулина сообщила, что обратится в СК РФ из-за поцелуев Hofmannita с девушками

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hofmannitavsworld/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России из-за того, что рэперша Hofmannita приставала к несовершеннолетним фанаткам-девочкам и пыталась их целовать на своем концерте. Этим общественный деятель поделилась в Telegram-канале.

«А это уже совсем серьезно — «развратные действия». В комментариях в своем тг-канале исполнитель это даже не отрицает», — удивилась Мизулина.

Она уточнила, что поведение Hofmannita нарушает статью 135 Уголовного кодекса РФ («Развратные действия»).

До этого Мизулина призналась, что флаг России на концерте Hofmannita был лишним. Общественный деятель обратила внимание, что на экране во время концерта рэперши буквы ее имени были оформлены в стилистике российского триколора.

Мизулина также поделилась скриншотами сообщений фанаток экс-участницы «Пацанок», в которых девушку обвинили в употреблении запрещенных веществ перед концертом, потасовках с блогерами, швырянии телефонов и другом. Подписчики Мизулиной рассказали, что поклонницы рэперши ушли с синяками после концерта, от нее «воняло спиртом», а также девушка целовалась с другими фанатками во время выступления.

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