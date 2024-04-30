Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине появится женский расчет БПЛА

«Страна.ua»: в ВСУ появится женское подразделение, работающее с беспилотниками

close
100%
Alina Smutko/Reuters

В составе вооруженных сил Украины (ВСУ) появится женское подразделение, которое будет работать с беспилотниками. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на бывшего депутата Рады, командира роты ударных дронов Игоря Луценко.

«Планируется создать «небольшое добровольческое подразделение, которое будет заниматься беспилотными авиационными системами, в тесной интеграции с силами обороны Украины», — рассказал Луценко.

Кроме того, власти планируют чаще привлекать женщин к разминированию территорий. По словам министра экономики Юлии Свириденко, таким образом правительство хочет реализовать профессиональные и социальные навыки ветеранов и инвалидов женского пола.

10 апреля издание The Times со ссылкой на советника по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками ВСУ Оксану Григорьеву писало, что стране нужно подготовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы. Позже СНБО Украины сообщило об отсутствии планов по мобилизации женщин.

Ранее в Германии заявили, что в селах Украины не осталось мужчин призывного возраста.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами