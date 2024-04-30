На Украине появится женский расчет БПЛА

В составе вооруженных сил Украины (ВСУ) появится женское подразделение, которое будет работать с беспилотниками. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на бывшего депутата Рады, командира роты ударных дронов Игоря Луценко.

«Планируется создать «небольшое добровольческое подразделение, которое будет заниматься беспилотными авиационными системами, в тесной интеграции с силами обороны Украины», — рассказал Луценко.

Кроме того, власти планируют чаще привлекать женщин к разминированию территорий. По словам министра экономики Юлии Свириденко, таким образом правительство хочет реализовать профессиональные и социальные навыки ветеранов и инвалидов женского пола.

10 апреля издание The Times со ссылкой на советника по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками ВСУ Оксану Григорьеву писало, что стране нужно подготовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы. Позже СНБО Украины сообщило об отсутствии планов по мобилизации женщин.

Ранее в Германии заявили, что в селах Украины не осталось мужчин призывного возраста.