Tesla продолжит массовые увольнения и сократит двух топ-менеджеров

Компания Tesla сократит сотри сотрудников после того, как компанию покинут два топ-менеджера, сообщает Bloomberg.

Cтарший директор группы Supercharger Ребекка Тинуччи и руководитель отдела новых продуктов Дэниел Хо со вторника больше не будут работать в Tesla. Глава компании Илон Маск сообщил в электронном письме сотрудникам, что уволит всех, кто работал с этими руководителями, в том числе 500 человек, которые были заняты в проекте Supercharger, утверждает Bloomberg.

Новая волна сокращений в Tesla началась спустя две недели после того, как было объявлено, что производитель электромобилей сократит 10% своего персонала. Тогда же публично объявили о своей отставке два топ-менеджера — руководитель направления силовых агрегатов Дрю Бэглино и глава отдела развития бизнеса Рохан Патель.

Ранее стало известно, что у Volkswagen резко снизилась прибыль.