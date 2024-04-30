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Tesla продолжит массовые увольнения и сократит двух топ-менеджеров

Bloomberg: Tesla продолжит увольнения после ухода двух топ-менеджеров

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Tesla

Компания Tesla сократит сотри сотрудников после того, как компанию покинут два топ-менеджера, сообщает Bloomberg.

Cтарший директор группы Supercharger Ребекка Тинуччи и руководитель отдела новых продуктов Дэниел Хо со вторника больше не будут работать в Tesla. Глава компании Илон Маск сообщил в электронном письме сотрудникам, что уволит всех, кто работал с этими руководителями, в том числе 500 человек, которые были заняты в проекте Supercharger, утверждает Bloomberg.

Новая волна сокращений в Tesla началась спустя две недели после того, как было объявлено, что производитель электромобилей сократит 10% своего персонала. Тогда же публично объявили о своей отставке два топ-менеджера — руководитель направления силовых агрегатов Дрю Бэглино и глава отдела развития бизнеса Рохан Патель.

Ранее стало известно, что у Volkswagen резко снизилась прибыль.

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