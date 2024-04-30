Кабмин Украины хочет упростить доступ к вещам разыскиваемых за границей

Правительство Украины внесло в Раду закон, упрощающий доступ к вещам объявленных в международный розыск и их документам за границей. Об этом пишет «Страна.ua».

Среди прочего, согласно законопроекту, следственный судья может вынести временное решение о доступе к вещам и документам подозреваемых, которые находятся на территории иностранного государства. Кому будет предоставлен этот доступ, не уточняется.

В случае, если подозреваемые не будут являться по запросу следователя или прокурора и будут основания полагать, что они находятся за границей или на территории новых регионов РФ, то они будут объявляться в международный розыск.

В случае принятия судом решения о конфискации имущества лица за границей, суд может в течение 15 дней направить ходатайство о признании и исполнении обвинительного приговора суда Украины в иностранном государстве.

До этого Госдеп США заявил о похищениях, пытках и незаконных арестах на Украине.

Ранее в Минюсте Украины объяснили пересмотр соблюдения конвенции по правам человека.