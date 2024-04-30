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В Минобороны рассказали, когда будут спущены на воду корабли «Тайфун» и «Виктор Великий»

Минобороны РФ: корабли «Тайфун» и «Виктор Великий» будут спущены на воду в мае

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Виталий Аньков/РИА Новости

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун» и патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий» будут спущены на воду в мае. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным ведомства, торжественная церемония спуска на воду кораблей состоится в мае на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. В ней будут участвовать высшие офицеры главного командования Военно-морского флота РФ, а также представители судостроительной отрасли и руководства Республики Татарстан.

В министерстве обороны назвали «Тайфун» самым малым кораблем, оснащенным крылатыми ракетами «Калибр».

До этого американский журнал The National Interest писал, что российские атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 949 «Гранит» и 949А «Антей», которые предназначены для уничтожения авианосцев, до сих пор наводят страх на Военно-морские силы США. В настоящее время АПЛ проекта 949А проходят модернизацию по проекту 949АМ, который предполагает оснащение подлодок современными ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Ранее траулер «Капитан Лобанов» затонул недалеко от побережья Калининградской области.

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