В Крыму воссоздали комнату Пушкина в Гурзуфе

В минкульте Крыма сообщили, что в 2024 году в Гурзуфе планируют открыть дом-музей поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Они воссоздаются по первоначальному плану дома, таким, как его видел Пушкин, по письмам, воспоминаниям. Будет историческая мебель, картины, декоративные предметы. Также восстановят смотровую площадку-бельведер», — пояснил агентству заведующий отделом музея Александр Логинов.

Отмечается, что в музее покажут выставку, посвященную романтизму в русской литературе, а также в доме воссоздадут «Библиотеку Ришелье» — комнату, где жил классик. Кроме того, в музее покажут экспозицию «Пушкин и Крым», в которой расскажут о путешествии создателя «Бахчисарайского фонтана» в Крыму. Всего на создание дома-музея, отмечает ТАСС, ушло 278,03 млн рублей.

В конце марта сообщалось, что в России создали цифровой аватар Александра Пушкина. Воссозданный с помощью ИИ-технологий русский классик декламировал свои стихотворения и рассказывал факты из своей биографии.

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