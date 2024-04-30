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Роспотребнадзор назвал долю россиян, обратившихся к врачам из-за укуса клеща

Роспотребнадзор: свыше 24 тысяч россиян обратились к медикам из-за укуса клеща

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Global Look Press

Более 24,6 тысячи россиян обратились к врачам после укуса клеща. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале, ссылаясь на данные оперативного еженедельного мониторинга.

Согласно информации ведомства, максимальное количество обратившихся зафиксировано в Свердловской, Ростовской, Тюменской, Костромской, Московской и Челябинской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Башкирии и Москве.

На данный момент прививку от клещевого вирусного энцефалита получили более 2 млн граждан России, что на 300 тыс. превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

«В регионах РФ проведены акарицидные обработки на площади свыше 17,4 тыс. га», — отмечается в публикации.

«В случае укуса клеща, необходимо немедленно обратиться к врачу. Своевременное обращение за медицинской помощью может спасти от серьезных последствий и осложнений», — напомнили в ведомстве.

До этого сообщалось, чтобы избежать заражения переносимыми клещами инфекциями, нельзя пытаться выдернуть клеща, прижигать или заливать его маслом.

Ранее доктор назвал период, за который спасаются от укуса энцефалитного клеща.

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