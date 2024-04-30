В Лондоне задержали мужчину с мечом, который нападал на прохожих

Несколько человек в восточной части Лондона получили ранения в результате нападения мужчины, вооруженного мечом. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на столичную полицию.

По данным силовиков, все случилось в районе Хейнот. Неадекват сначала был за рулем фургона и врезался в здание, после чего вышел и напал с мечом на прохожих и двух полицейских. Служба скорой помощи Лондона сообщила, что в результате инцидента в больницу отвезли пять человек.

Полиция Лондона не связала инцидент с терроризмом. Ближайшую станцию метро Хейнот (Hainault) закрыли в связи с полицейским расследованием.

До этого в Германии полицейские не стали задерживать 19-летнего сирийца, который пронес мачете на Весенний фестиваль. Инцидент произошел накануне на традиционном мероприятии, которое проходит в парке развлечений в Штутгарте. Вооруженный молодой человек повздорил с несколькими подростками. Сначала в ход пошли кулаки, а затем юноша вытащил из-за пояса мачете и стал размахивать им. Он ударил клинком по земле, а затем попытался скрыться.

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