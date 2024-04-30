Заседание суда по делу Гуцул перенесли из-за отсутствия переводчика на русский язык

Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул перенесли в связи с отсутствием переводчика на русский язык. Об этом сообщает агентство Sputnik Молдавия в своем Telegram-канале.

«Заседание перенесено, потому что мне не предоставили обвинительное заключение на русском языке», — рассказала глава региона.

По ее словам, адвокаты получили его только на молдавском языке.

Гуцул попросила судью, чтобы прокурор предоставил заключение на русском языке.

Перед этим сообщалось, что судебное заседание по обвинению Гуцул в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» состоится во вторник, 30 апреля. Рассмотрение дела будет вестись в Кишиневе, в суде района Буюканы. В случае признания вины суд может вынести Гуцул наказание от штрафа до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности. Сама подозреваемая категорически не согласна с обвинениями прокуроров.

Ранее сторонники главы Гагаузии вышли на пикет у суда, где рассматривают дело Гуцул.