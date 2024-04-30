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ВСУ обстреляли Белгородскую область

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского городского округа

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов посекло сарай частного жилого домовладения, также повреждены линии электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы на месте, подомовой обход продолжается», — написал глава региона.

До этого Гладков предупредил жителей Белгорода и Белгородского района о ракетной опасности. Он попросил граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, глава региона призывал как можно скорее ее покинуть.

21 апреля Гладков рассказал, что кабинет министров РФ выделил из резервного фонда более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса и граждан в Белгородской области.

Он отметил, что соответствующее постановление российского правительства было опубликовано 20 апреля. В ближайшее время деньги будут переданы руководству Белгородской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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