Спасатели потушили открытый огонь на складе в подмосковном поселке

На месте пожара на складе в подмосковном городском округе Раменский потушили огонь. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве пояснили, что на месте пожара объявили ликвидацию открытого горения. Сейчас специалисты проводят проливку и разбор конструкций.

В МЧС пояснили, что склад с полиэтиленом загорелся на площади две тысячи квадратных метров на агрохимстанции. Из здания эвакуировали 30 человек. По данным прокуратуры Московской области, площадь пожара возросла до 2,3 тысячи квадратных метров, огонь распространился на производственноелшл7 передает RNS здание и часть открытой площадки. Спустя время специалисты локализовали, затем полностью ликвидировали огонь.

До этого пожарные ликвидировали открытое горение в торговом комплексе в Невинномысске Ставропольского края. В Невинномысске загорелись торговые павильоны на центральном рынке. Пожар произошел на рынке по улице Гагарина, 4. Пострадавших в результате возгорания нет, эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлекли порядка 50 человек и 17 единиц техники.

Ранее в Самаре задержали двух подростков при попытке поджечь вертолет.