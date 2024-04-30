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Власти заявили о непредсказуемом поведении реки Ишим

Тюменский губернатор Моор: Ишим ведет себя непредсказуемо возле Абатского

Река Ишим в селе Абатское Абатского района Тюменской области ведет себя непредсказуемо, пик паводка ожидался 28-29 апреля, но небольшой рост уровня воды в реке наблюдается до сих пор, сообщил губернатор Александр Моор.

«Мы ожидали формирования пика уровня воды на реке Ишим в селе Абатское вчера, позавчера, но Ишим ведет себя непредсказуемо. Сегодня на утро вновь мы отмечаем небольшой рост», – сообщил Моор в своем Telegram-канале.

До этого глава Абатского района Тюменской области Игорь Васильев сообщил о пяти затопленных деревнях под Тюменью. По его словам, уровень воды в реке поднялся до 1222 см, отрезанными оказались 14 населенных пунктов, пять деревень затоплены водой.

Пострадавшие граждане могут подать заявку на предоставление компенсаций в МФЦ и через портал «Госуслуги».

На фоне паводков в Абатском районе Тюменской области уже эвакуировали 1,3 тыс. жителей.

Ранее в МЧС выявили протечки земляной насыпи в Абатском районе Тюменской области.

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