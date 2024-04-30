В Молдавии оценили шансы Гуцул войти в правительство страны

Глава Гагаузии Евгения Гуцул не имеет шансов войти в состав правительства Молдавии. Об этом в эфире телеканала Pro TV заявил спикер парламента страны Игорь Гросу.

«Я думаю, что у Гуцул нет шансов», — подчеркнул он, назвав при этом главу региона «бандитом» (цитата по РИА Новости).

Спикер парламента Молдавии отметил, что в Кишиневе внимательно следят за тем, что происходит в Гагаузии, и ведут диалог. По его словам, важно, чтобы Гагаузию «не занесло» в рамках ее политического развития.

30 апреля сторонники главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул вышли на пикет у здания суда в Кишиневе, где проходит рассмотрение дела о финансировании запрещенной в республике партии «Шор».

У суда собрались как минимум несколько сотен человек с плакатами, на которых изображены лозунги против правящей «Партии действия и солидарности». Перед участниками акции выступают представители партии «Шор» и политики Гагаузии, которые называют дело против Гуцул сфабрикованным и обвиняют власти Молдавии в давлении на политических оппонентов.

24 апреля представители оппозиции в Молдавии заявили, что преследование главы Гагаузской автономии со стороны правоохранительных органов может обострить обстановку в возглавляемом ею регионе и потребовали прекращения уголовного преследования.

Ранее эксперт рассказал, почему власти Молдавии давят на Гуцул.