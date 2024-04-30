Адвокат Ефремова прокомментировал свое ранение

Бывший адвокат отбывающего уголовное наказание актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал свое ранение в зоне СВО из больницы. Его слова приводитТАСС.

По словам Пашаева, он получил ранение в результате удара беспилотника ВСУ по месту расположения его подразделения под Угледаром.

«Сейчас я в больнице, мне трудно говорить, врачи оказывают мне помощь», — рассказал он.

При этом в Telegram-канале юриста приводятся дополнительные данные об обстоятельствах получения им ранения.

«При нападении дрона «Камикадзе» Эльман Пашаев, во время выполнении боевого задания, защитил своего товарища, в результате он сам попал под обстрел при попытке уничтожить дрон», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что после ранения жизнь Пашаева оказалась в серьезной опасности. У него оказалась прострелена нога, и он вместе с товарищами оказался в окружении.

В сентябре 2020 года Пашаев был лишен статуса адвоката после неоднозначных высказываний в СМИ по делу Ефремова. Это было четвертое «изгнание» в карьере юриста. В сентябре 2022 года Пашаев сообщил, что вновь получил соответствующий статус в адвокатской палате Северной Осетии. Однако уже в октябре Федеральная палата адвокатов сообщила о «прекращении статуса».

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