«В это время уже шампанское открывалось»: Аршавин о чемпионской гонке РПЛ

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин, который работает в структуре петербургского клуба, в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» высказался об интриге в чемпионской гонке Российской премьер-лиге (РПЛ), отметив, что в предыдущие годы клуб из Санкт-Петербурга завоевывал золотые медали досрочно.

«Для [нейтральных] зрителей сейчас, я думаю, это хорошая интрига. Для тех людей, которые имеют отношение к «Зениту», это не так хорошо, потому что обычно в это время шампанское либо покупалось, либо уже открывалось», — сказал Аршавин.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

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В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

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