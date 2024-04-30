HSBC планирует завершить продажу российского бизнеса в ближайшие месяцы

Британский банк HSBC ожидает завершить сделку по продаже своего российского бизнеса во втором квартале 2024 года. Об этом банк сообщил в опубликованной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.

В июле 2022 года HSBC объявил о подписании соглашения о продаже 100% российской «дочки» Экспобанку. Однако процесс затянулся из-за необходимости получения одобрения от российских регулирующих органов. Ситуация усложнилась в декабре 2023 года, когда Экспобанк попал под санкции минфина США, что поставило под сомнение перспективы сделки, к тому же на тот момент разрешения от регуляторов РФ не было. В результате HSBC перестал классифицировать российский бизнес как актив для продажи.

Однако в феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин одобрил сделку, разрешив Экспобанку приобрести российскую «дочку» HSBC. После получения одобрения правительства и регулирующих органов группа HSBC вновь стала классифицировать дочерний банк как актив для продажи.

«Ожидается, что сделка завершится во втором квартале 2024 года. В отчете о прибылях и убытках будут отражены убытки от пересчета резервов по пересчету иностранной валюты в размере около $100 млн», — говорится в отчетности британского банка.

Операции HSBC в России в основном связаны с корпоративным банковским обслуживанием, включая кредитование и инвестиционно-банковскую деятельность.

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