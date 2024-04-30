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Маск посмеялся над Байденом

Миллиардер Маск оценил мем, высмеивающий проблемы с памятью Байдена

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск в соцсети X посмеялся над фотографией, высмеивающей проблемы с памятью президента США Джо Байдена.

Пользователь соцсети опубликовал мем, на котором к телу персонажа фильма «Матрица» Морфеуса прифотошоплена голова американского президента в черных очках. На самой картинке присутствует подпись: «Что, если я скажу тебе, что я забыл что я сказал тебе». Отвечая на этот мем, Маск отправил смеющийся смайлик.

По данным Bloomberg Billionaires Index, за последние пять дней состояние Маска увеличилось на $37,3 млрд.

27 апреля Илон Маск прокомментировал заявление помощника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о возможности победы Киева в конфликте с РФ, задавшись вопросом, что представляет собой эта «победа».

25 апреля Маск написал, что заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальным положением дел.

Ранее Маск предрек гражданскую войну на Западе.

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