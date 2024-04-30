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Уровень воды в Ишиме под Викулово достиг опасного уровня

Тюменский кабмин сообщил, что уровень Ишима под Викулово достиг опасного уровня

Уровень воды в реке Ишим под Викулово достиг опасного уровня в 10005 см. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Тюменской области.

Только за последние 8 часов уровень воды поднялся на 29 см. Граница «опасного явления» лежит в районе 1 000 см.

Перед этим глава Абатского района Тюменской области Игорь Васильев сообщил о пяти затопленных деревнях. По его словам, уровень Ишима в районе села Абатское уже поднялся до 1222 см, что на 72 см выше, чем при рекордном паводке 2017 года.

Пострадавшим гражданам сообщили о возможности подать заявку на предоставление компенсаций в МФЦ и через портал «Госуслуги».

МЧС сообщало, что в 18 регионах страны в зоне затопления остаются 9,3 тыс. домов жителей, передает kp.ru.

До этого сообщалось, что в Абатском районе Тюменской области эвакуировали 1,3 тыс. жителей из-за паводков.

Ранее власти заявили о непредсказуемом поведении Ишима.

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Паводок в Тюменской области
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