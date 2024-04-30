Россияне устроили драку с поножовщиной за шаурму в Подмосковье

В Подмосковье из-за шаурмы произошла драка с поножовщиной. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, 41-летний мужчина приобрел шаурму и пошел с ней в сторону МЦД Нахабино. По пути на него напал неизвестный, который попытался отобрать купленное блюдо.

Между двумя мужчинами завязалась драка, в ходе которой подвергшийся нападению хозяин шаурмы получил несколько ножевых ранений в область спины и груди. После этого он попросил прохожих вызвать скорую помощь, которая доставила его в медицинское учреждение.

Сообщается, что нападавшего ради пропитания в данный момент ищут. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого россиянин сделал шаурму с начинкой из наркотиков и попался полиции. В блюде сотрудники правоохранительных органов нашли два свертка с веществом растительного происхождения.

Ранее россиян предостерегли от покупки шаурмы в «небрежных» уличных кафе.