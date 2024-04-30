Над Белгородской областью сбили дрон ВСУ

В небе над Белгородской областью днем 30 апреля был сбит еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), для уничтожения дрона использовались средства ПВО. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«Около 12.00 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, для уничтожения беспилотника были задействованы дежурные средства ПВО на территории приграничного региона.

Утром 30 апреля губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что один из украинских дронов атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Петровка.

При этом в ходе нападения БПЛА никто из мирных жителей не пострадал, но в транспортном средстве в результате взрыва были выбиты стекла и посечен кузов.

Также в этот же день ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском районе региона. Из-за атак Украины местных жителей призвали срочно спуститься в подвалы и другие укрытия с целью спрятаться от снарядов.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны военных Украины. Российский регион граничит с Харьковской областью Украины.

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