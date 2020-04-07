Священники с молитвой против COVID-19 на катере обошли Владивосток
Клирики Владивостокской епархии с молитвой о спасении от коронавируса на катере обошли морскую акваторию столицы Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на епархию.
Отмечается, что священнослужители обошли акваторию с иконой Божией Матери «Порт-Артурская» и ковчегом с частицей мощей апостола Андрея Первозванного.
Они молились об избавлении от коронавируса. После путешествия на катере священники объехали Владивосток на машине.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 7 497 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,3 млн.
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