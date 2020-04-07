Чартерный рейс из Токио с россиянами приземлился во Владивостоке
Чартерный рейс из Токио с гражданами России приземлился в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что самолет сел в 16.08 (09.08 мск).
РФ возобновила в понедельник, 6 апреля, авиарейсы для вывоза россиян из зарубежных стран на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.
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