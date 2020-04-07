В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом
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Первый пациент с COVID-19 скончался в Краснодарском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
«На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент», — говорится в сообщении.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 6343 случая заражения COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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