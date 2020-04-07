Посольство попросит не сумевших покинуть США россиян пожить у соотечественников

Российское посольство в Вашингтоне будет вынуждено просить 47 россиян, которые не вернулись на родину, переехать из гостиницы к соотечественникам, которые готовы их разместить у себя дома. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, такое решение принято из-за нехватки средств. Некоторое время проживание граждан России в гостиницах финансировалось, однако 7 апреля их попросят переехать в семьи соотечественников, которые согласились их принять.

Антонов заявил, что число жителей России, которые не по своей воле попали в крайне тяжелую жизненную ситуацию, достаточно немаленькое.

«Мы по мере возможностей стараемся помочь каждому», — цитирует Антонова «Интерфакс».

По его данным, соотечественники поселили у себя около 20 человек, которые не смогли вернуться в Россию. Еще около 250 человек должны были вылететь в Москву 3 апреля.

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