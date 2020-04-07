В Госдуме предложили не проводить ЕГЭ в 2020 году
Премьер-министру России Михаилу Мишустину предложили отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году из-за коронавируса. С такой идеей выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ), передает РИА «Новости».
По словам Смолина, Россия может последовать примеру США и повременить с государственными экзаменами, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится. Депутат озвучил это предложение Мишустину, однако, по его словам, премьер-министр на нее никак не отреагировал.
«Я думаю, что его заместители в зависимости от развития ситуации к этому вопросу вернутся», — добавил Смолин.
Накануне на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов не исключил, что сроки проведения экзамена з-за коронавируса могут вновь перенести.
Всего на данный момент в России зарегистрировали 6 343 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 47 умерших и 406 человек, которые выздоровели.
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