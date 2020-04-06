Вывозной рейс Бишкек-Екатеринбург приземлился в «Кольцово»
Самолет, возвращающий россиян из Бишкека, совершил посадку в «Кольцово», сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Данный перелет совершила компания «Уральские авиалинии», самолет приземлился в Екатеринбурге в 17.49 по московскому времени.
Это первый авиарейс после возобновления вывоза россиян из-за границы. На 6 апреля также запланирован перелет из Дакки в Нижний Новгород.
Ранее стало известно, что Россия возобновила приостановленные 4 апреля авиарейсы для вывоза граждан из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса.
На данный момент в России зарегистрировано всего 6343 случая заражения коронавирусом, 47 человек умерли, 406 вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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