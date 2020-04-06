Участковые прекратят прием граждан в Подмосковье из-за коронавируса

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Участковые Московской области прекратят личный прием граждан, чтобы снизить риски распространения коронавируса в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МВД Подмосковья.

В МВД рассказали, что теперь гражданам рекомендуется обращаться к участковым в письменной, электронной форме и по телефону.

По информации ведомства, сотрудники МВД не останавливают свою работу, принятые меры необходимы из-за усложняющейся эпидемиологической ситуации.

Число зараженных вирусом COVID-19 в Московской области в настоящее время составляет 387 человек, в России — 6343 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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