Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от COVID-19 в России
Телеведущая Ирада Зейналова в эфире канала НТВ 5 апреля по ошибке заявила, что в России от COVID-19 скончались 40 тысяч человек.
При этом на экране позади телеведущей была реальная статистика по ситуации с коронавирусом в России: 5 389 зараженных, 45 умерших.
На сегодняшний день в России выявлено уже 6 343 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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