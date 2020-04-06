Песков рассказал о состоянии россиян в самоизоляции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12151945/upload-RIAN_5737047.HR-pic905-895x505-44065.jpg">

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, теряют ли россияне свои человеческие качества в самоизоляции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я бы не сгущал настолько краски, какой-то чрезмерный эмоциональный фон в отдельных случаях, к сожалению, может присутствовать. Но вряд ли мы можем одной краской все регионы и всю страну», — сказал представитель Кремля.

Он также призвал россиян придерживаться дисциплины и ответственно относиться к себе и своему здоровью.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны. Зарплата за сотрудниками на этот период должна быть сохранена.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число погибших от коронавируса превысило 70 тысяч

— Жители Москвы начали заражаться коронавирусом внутри города

— В Подмосковье за сутки от коронавируса умерли 5 человек