В Белом доме рассказали о подготовке Вэнса к переговорам с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс готовится стать главным переговорщиком с Ираном от американской стороны, пишет Axios со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

По оценке издания, это назначение может стать самым важным в карьере Вэнса, учитывая, что изначально он скептически относился к идее развязывания конфликта с Ираном.

Источники Axios сообщили, что Вэнс уже провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, встречался с представителями государств Персидского залива и участвовал в опосредованных контактах с иранской стороной.

Статус Вэнса и его публичное неприятие затяжных зарубежных конфликтов делают его более привлекательным собеседником для Тегерана, чем спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые курировали две предыдущие попытки переговоров, отмечает издание.

«Если иранцы не смогут заключить сделку с Вэнсом, сделки не будет вообще. Он — лучшее, что они получат», — заявил Axios высокопоставленный представитель администрации.

Издание напоминает, что Вэнс, который лично участвовал в боевых действиях США на территории Ирака, изначально протестовал против ударов по Ирану, но когда они все же были нанесены, выступил в поддержку операции и призвал использовать подавляющую силу для быстрой победы. О том, что вице-президент США может возглавить переговорную группу, несколько дней назад сообщала британская газета The Guardian.

Ранее Иран отказался вести переговоры с Уиткоффом.