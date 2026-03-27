Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Белом доме рассказали о подготовке Вэнса к переговорам с Ираном

Axios: Вэнс готовится возглавить переговоры США с Ираном
Eduardo Munoz/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс готовится стать главным переговорщиком с Ираном от американской стороны, пишет Axios со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

По оценке издания, это назначение может стать самым важным в карьере Вэнса, учитывая, что изначально он скептически относился к идее развязывания конфликта с Ираном.

Источники Axios сообщили, что Вэнс уже провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, встречался с представителями государств Персидского залива и участвовал в опосредованных контактах с иранской стороной.

Статус Вэнса и его публичное неприятие затяжных зарубежных конфликтов делают его более привлекательным собеседником для Тегерана, чем спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые курировали две предыдущие попытки переговоров, отмечает издание.

«Если иранцы не смогут заключить сделку с Вэнсом, сделки не будет вообще. Он — лучшее, что они получат», — заявил Axios высокопоставленный представитель администрации.

Издание напоминает, что Вэнс, который лично участвовал в боевых действиях США на территории Ирака, изначально протестовал против ударов по Ирану, но когда они все же были нанесены, выступил в поддержку операции и призвал использовать подавляющую силу для быстрой победы. О том, что вице-президент США может возглавить переговорную группу, несколько дней назад сообщала британская газета The Guardian.

Ранее Иран отказался вести переговоры с Уиткоффом.

 
Теперь вы знаете
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!