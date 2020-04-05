СК опубликовал видео с места убийства пяти человек под Рязанью

Следственный комитет России выложил на своем Youtube-канале видео с места убийства пяти человек в Рязанской области.

На кадрах показана работа сотрудников правоохранительных органов, которую они проводят на месте преступления.

Ранее сообщалось, что мужчина на почве бытового конфликта расстрелял пятерых соседей в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мужчина застрелил пятерых человек под Рязанью

— Названа причина массового расстрела людей в Рязанской области

— CК возбудил дело после расстрела пяти человек в Рязанской области