СК опубликовал видео с места убийства пяти человек под Рязанью

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Следственный комитет России выложил на своем Youtube-канале видео с места убийства пяти человек в Рязанской области.

На кадрах показана работа сотрудников правоохранительных органов, которую они проводят на месте преступления.

Ранее сообщалось, что мужчина на почве бытового конфликта расстрелял пятерых соседей в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области.

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