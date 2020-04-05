СК опубликовал видео с места убийства пяти человек под Рязанью
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Следственный комитет России выложил на своем Youtube-канале видео с места убийства пяти человек в Рязанской области.
На кадрах показана работа сотрудников правоохранительных органов, которую они проводят на месте преступления.
Ранее сообщалось, что мужчина на почве бытового конфликта расстрелял пятерых соседей в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области.
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