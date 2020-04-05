CК возбудил дело после расстрела пяти человек в Рязанской области
Следователи завели уголовное дело после того, как мужчина расстрелял пятерых соседей в жилом доме в поселке Елатьме Касимовского района Рязанской области, передает сайт СК России.
Как стало известно, дело было возбуждено по статье 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).
Согласно версии следствия, 4 апреля стрелок, стоя на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко общались на улице под его
окнами.
«В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину», — говорится в сообщении на сайте СК.
Ранее сообщалось, что жертвами стрелка в жилом доме в Рязанской области стали четыре мужчины и одна женщина.
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