В Москве в субботу ожидается до +10°С
close
В Москве в субботу, 4 апреля, ожидается до +10°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +8°С до +10°С.
В столице будет облачно с прояснениями, однако местами пройдет небольшой дождь.
Ветер подует западный, 5-10 м/c. Местами его порывы составят 12-17 м/c.
Атмосферное давление установится на отметке в 746 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.