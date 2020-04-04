В Москве в субботу ожидается до +10°С

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В Москве в субботу, 4 апреля, ожидается до +10°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +8°С до +10°С.

В столице будет облачно с прояснениями, однако местами пройдет небольшой дождь.

Ветер подует западный, 5-10 м/c. Местами его порывы составят 12-17 м/c.

Атмосферное давление установится на отметке в 746 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.