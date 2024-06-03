В Тюменской области продлено действие особого противопожарного режима

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе продлен особый противопожарный режим до 26 июня. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Особый противопожарный режим в Тюменской области продлим еще на три недели, до 26 июня. Идем на этот шаг, чтобы максимально снизить вероятность возникновения возгораний. Ведь подавляющее большинство природных пожаров происходят по вине человека», — сообщил Моор.

До этого сообщалось, что в Бурятии продолжают бороться с девятью лесными пожарами, охватившими Курумканский, Баргузинский, Иволгинский, Баунтовский и Муйский районы. Общая площадь возгораний — почти восемь тысяч гектаров.

Согласно официальному отчету, в Муйском районе режим чрезвычайной ситуации сохраняется из-за наиболее сложных пожаров, на которых работают два пожарных поезда, специалисты авиалесоохраны и усиленная группировка. Планируется дополнительное привлечение сил для борьбы с возгораниями.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.