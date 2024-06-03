Юран о Черчесове: он видит потенциал сборной Казахстана

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран отреагировал на назначение Станислава Черчесова на пост тренера сборной Казахстана, отметив, что Черчесов прошел приличный путь и как тренер клубов, и как наставник сборной, передает «Советский спорт».

«Если он принял данное решение, то видит потенциал сборной Казахстана. Он всегда анализирует и взвешенно подходит к выбору места работы. Просто так бы он на это не пошел. К сожалению, у нас оказался не востребован», — сказал Юран.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее экс-игрок Дмитрий Булыкин назвал тренера Черчесова максималистом.