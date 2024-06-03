Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что премьер-министр страны Роберт Фицо, на которого три недели назад было совершено покушение, проходит медицинскую реабилитацию в домашних условиях. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в текущий момент Фицо проходит курс реабилитации и восстанавливается.

Калиняк добавил, что несколько дней назад премьер-министра страны перевели из больницы на режим домашнего лечения. У Фицо повреждены пищеварительный тракт и опорно-двигательный аппарат. Вице-премьер добавил, что процесс восстановления должен продлиться несколько недель.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что покушение на жизнь главы правительства Словакии Роберта Фицо стало результатом кампании ненависти, развязанной в стране его политическими противниками.

Накануне в Братиславе заявили, что Фицо может вернуться к работе не ранее чем через несколько месяцев. При этом состояние политика после покушения улучшается, отметили в словацком МИД.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии Фицо передвигается по дому на костылях.