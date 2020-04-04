В Мадриде полураздетый мужчина с двумя мечами напал на полицейских

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Испанские полицейские задержали мужчину с двумя мечами, который ходил по улице, расположенной в районе Мораталас в Мадриде. Национальная полиция Испании выложила ролик с арестом нарушителя в своем Twitter.

На кадрах показано, как мужчина, раздетый по пояс, разгуливает по проезжей части и машет мечами. При этом он не стал сдаваться прибывшим на место полицейским. В ролике можно увидеть, что мужчина угрожает сотрудникам правоохранительных органов и бьет стекла полицейских машин.

Как сообщает агентство Europa Press, ссылаясь на источники в полиции, нарушитель правопорядка заявлял, что заражен коронавирусной инфекцией.