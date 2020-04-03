Кадыров объяснил суть режима, запрещающего быть ночью на улице
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, как работает режим «стоп движение», который ввели во всех населенных пунктах республики. Об этом сообщает ТАСС.
Режим «стоп движение» предусматривает запрет передвижения пешеходов и транспортных средств с 20:00 до 8:00. Такая меры была предпринята для борьбы с распространением коронавируса.
«Это не комендантский час, это «стоп движение». Комендантский час мы не имеем права вводить», — объяснил Кадыров.
Он добавил, что в это время на улицах работает техника, которая обрабатывает улицы населенных пунктов дезинфицирующим раствором.
На данный момент в Чечне зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом.
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