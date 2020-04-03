Кадыров объяснил суть режима, запрещающего быть ночью на улице

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, как работает режим «стоп движение», который ввели во всех населенных пунктах республики. Об этом сообщает ТАСС.

Режим «стоп движение» предусматривает запрет передвижения пешеходов и транспортных средств с 20:00 до 8:00. Такая меры была предпринята для борьбы с распространением коронавируса.

«Это не комендантский час, это «стоп движение». Комендантский час мы не имеем права вводить», — объяснил Кадыров.

Он добавил, что в это время на улицах работает техника, которая обрабатывает улицы населенных пунктов дезинфицирующим раствором.

На данный момент в Чечне зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом.

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