Большинство регионов России поддержали развитие системы фудшеринга в стране

Пакет из четырех законопроектов депутатов Государственной думы по развитию в стране фудшеринга поддержало 77 субъектов. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Законопроект предполагает освобождение от НДС продовольственных товаров, которые будут переданы на благотворительность НКО (в объеме не более 1% от оборота торговых сетей), а также наделить НКО и фонды правом раздавать такие продукты нуждающимся. Для этих целей планируется создать два реестра: благотворителей (ритейлеры) и НКО (организаций, распределяющих продукты нуждающимся).

Издание подчеркивает, что 71 субъект поддержал предложения без комментариев, шесть регионов подготовили свои замечания, еще два — категорически не поддержали законопроекты, говорится в публикации.

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