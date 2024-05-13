В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале недели на европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха на европейской части территории России будет ниже нормы на 5-7°C, погода будет отставать от своего климатического развития примерно на 3-4 недели. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данные показатели являются очень большой аномалией. Вильфанд подчеркнул, что погода отстает почти на месяц от своего климатического развития.

Он подчеркнул, что на всей территории Европы до вторника включительно ожидаются заморозки.

В Москве дневные температуры будут постепенно повышаться, но все равно для мая они останутся низкими, отметил Вильфанд.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что возвращение среднеклиматической температуры воздуха в Москве стоит ждать не ранее 15 мая.

По его информации, постоянный перенос холодных воздушных масс спровоцирован наличием одновременно двух мощных центров низкого и высокого давления — циклоном к востоку от столицы и антициклоном к западу.

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