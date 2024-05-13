Психолог дала советы, как справиться со стрессом на работе после майских праздников

Возвращаться к работе после долгих выходных иногда невыносимо — мы чувствуем стресс и кажется абсолютное отсутствие мотивации и продуктивности. О том, как справиться с этими эмоциями и вернуться к работе с полными силами, «Газете.Ru» рассказала психолог и семейный терапевт сервиса по поиску специалистов Профи Эльнара Мустафина.

«Конечно, кажется, что после долгих выходных вы должны чувствовать себя отдохнувшими, но на самом деле зачастую ощущаете еще большую усталость. В психологии ощущение разбитости и апатии после отпуска называют синдромом постпраздничной депрессии. Возникает он потому, что организму нужно около двух недель для того, чтобы только настроиться на отдых и адаптироваться в отпускной рутине, а мы чаще всего не располагаем таким большим количеством времени и резко прерываем процесс «расслабления». Это и приводит к стрессу, раздражительности и подавленности», — объяснила эксперт.

Если вы вернулись из других стран или городов России, которые находятся в другом часовом поясе, то усталость возникает из-за того, что организм адаптируется к новым погодным условиям: температуре, еде, воде, питанию.

«Есть и другие причины неприятного ощущения после выходных — возможно, в праздники вы просто были слишком активны, пытаясь все успеть, поэтому еще больше устали. Так, если на работу вы возвращаетесь с ночного рейса, то продуктивности можно не ждать», — отметила психолог.

Кроме того, некоторые допускают ошибку — продолжают выполнять какие-то мелкие рабочие задачи. Если вы не дадите себе времени на нормальный отдых, то в конце праздников почувствуете себя морально истощенными, будто никакого отдыха у вас и не было. Возвращаясь с такими чувствами на работу, избежать раздражительности и апатии будет очень не просто.

«Важно уметь полностью отключаться от работы не только физически, когда вы перестаете отвечать на деловые сообщения или доделывать задания, а в том числе и морально, когда вы учитесь отключать голову от мыслей про работу. Хорошо помогает горячая ванна/душ, потому что это расслабляет мышцы и голову. Если этот прием у вас не срабатывает, то попробуйте придумать ваш собственный ритуал переключения: это может быть чтение книги, разговор с близким, прогулка или просмотр видеороликов/фильмов», — рекомендовала специалист.

Однако справиться со стрессом и минимизировать неприятные ощущения на работе после праздников возможно. Для этого заранее составьте список дел: пропишите самые важные задачи и те, что можно отложить. Потихоньку приступайте к приоритетным целям и тогда каждый выполненный шаг принесет вам удовлетворение и успокоение. Причем начинайте выполнять сложные задачи утром и разрешайте себе отвлекаться, если совсем не работается.

«Чтобы помочь организму восстановить нарушенные привычные биоритмы, нужно организовать полноценный сон, нормальный режим дня и физическую активность. Очень часто в отпуске сбивается режим сна, поэтому постарайтесь наладить тот график, который у вас обычно бывает в будни — засыпайте пораньше и старайтесь не нагружать себя делами перед сном», — сказала Мустафина.

Что касается начала работы: обязательно прогуляйтесь пешком перед работой, сделайте легкую зарядку, в перерыв выходите подышать на улицу, устраивайте спокойные вечерние прогулки — тем более, что на улице весна! Пейте много воды и избегайте фастфуда, но обязательно ешьте то, что вам нравится — сделайте себе смузи, купите клубники, закажите вкусный полезный обед.

«Следующая рекомендация: делайте короткие перерывы в течение дня. Стресс делает вас невнимательным и снижает качество работы, поэтому важно научиться его контролировать. Для этого устраивайте себе короткие перерывы — можно даже установить напоминание в смартфоне. Во время этих перерывов заварите себе вкусный чай, съешьте любимый десерт и используйте упражнения на когнитивные способности — решите головоломку или кроссворд, выйдите подышать свежим воздухом. Это поможет отвлечься и разбудить когнитивные способности, облегчив выполнение рабочих задач», — отметила эксперт.

При этом не забывайте заканчивать работу вовремя, чтобы мозг смог успокоиться и подготовиться к полноценному ночному сну. Работать 10 часов в первый день после праздников — очень плохая идея. Оставьте некритические задачи на другие дни или, если возможно, делегируйте их членам вашей команды и попытайтесь лечь спать в нормальное время, а вот встать с утра можно на час раньше, чтобы получить дополнительное время на себя. Можете размяться, помедитировать, послушать любимую музыку — тогда вы мягче начнете следующий рабочий день с ощущением, что вы уже успели сделать что-то приятное.

«Важно также не планировать на первые рабочие дни важные встречи и созвоны — оставьте пару дней на спокойное решение задач и возвращение в ритм, ответьте на электронные письма, поговорите с коллегами. В любом случае старайтесь мыслить позитивно и дайте себе возможность спокойно вернуться в ритм — вы не робот, хотя даже машинам нужно время на восстановление и перезагрузку», — резюмировала она.

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