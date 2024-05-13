В США сравнили ВСУ с террористами

Украинская атака на Белгород, в результате которой обрушился жилой дом, связана с полным безумием. Об этом заявил американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет, слова которого передает издание «Известия».

Он заявил, что атака ВСУ показала «истинный характер украинских террористов».

«Прямо перед зданием находится детская игровая площадка. Никакой заботы о мирных жителях или детях. Ими движет слепое безумие, ненависть и настоящий психоз. Эта украинская атака связана с полным безумием», — сказал Беннет.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белгороде волонтеры разбили лагерь возле дома, жильцы которого пострадали от удара ВСУ.