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В популярном туристическом районе Бурятии сошел сель

В Окинском районе Бурятии на трассу сошел сель

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Shutterstock

В Бурятии сель сошел на региональную дорогу Монды — Орлик в горной местности Окинского района. Об этом информировал глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«На 34-м километре трассы Монды — Орлик сегодня сошел сель. Движение транспорта временно приостановлено. В районе введен режим повышенной готовности», — сообщил Цыденов.

Он также отметил, что специалисты подрядной компании уже находятся на месте происшествия. Специальная техника отправлена для устранения последствий.

«Работы по восстановлению начнутся немедленно после прибытия техники. Предварительно планируется начать работы сегодня ночью, — написал Цыденов. — По первичным данным, ущерб от селя оценивается ниже, чем в прошлом году».

16 апреля режим повышенной готовности ввели в районе Приангарья из-за угрозы схода селей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Слюдянском районе вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой схода селей.

Ранее сель сошел в Сочи.

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