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В США произойдет самое масштабное нашествие триллиона цикад впервые с 1803 года

В США триллион цикад появятся одновременно впервые с 1803 года

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PleaseBee/YouTube

Этой весной в Северной Америке произойдет уникальное явление: из-под земли выйдут сразу два выводка периодических цикад. Эти насекомые проводят годы под землей, и появление двух выводков одновременно — редкость, которую можно ждать столетиями, пишет «Лента.ру».

Последний раз подобное произошло еще во времена Священной Римской империи. Тогда о цикадах было мало известно, и их появление ассоциировали с библейской саранчой.

Первые цикады появились в штате Южная Каролина и произвели такой шум, что люди были испуганы. Это редкое явление заставило многих услышать их брачные песни впервые. Обеспокоенные жители обратились в экстренные службы, описывая звуки как нечто загадочное. Некоторые сравнивали эти звуки с воем сирен или ревом. Шум цикад может достигать более 90 децибел, что считается опасным для слуха.

Профессор энтомологии из Мэрилендского университета Пол Шрюсбери отметил, что цикады усиливают свой шум, когда над ними пролетают самолеты над аэропортом, словно соперничая с ними.

Офис шерифа одного из округов Южной Каролины вынужден был объяснить в соцсетях, что шум цикад не представляет угрозы. Это лишь брачные песни самцов периодических цикад, которые они исполняют раз в 17 лет. Песня безопасна, если не подходить слишком близко. Основная масса цикад выйдет на поверхность чуть позже в мае.

Этот год станет особым, так как два выводка цикад одновременно появятся на свет впервые с 1803 года. Периодические цикады, обитающие в Северной Америке, очень похожи на обычных, но их особенность заключается в том, что они выходят на поверхность раз в 17 или 13 лет. В этом году вернутся как 17-летний, так и 13-летний выводки цикад.

Ранее ученые разгадали тайну мочи цикад.

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