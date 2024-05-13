Жительница разрушенного в Белгороде дома спаслась благодаря помощи участникам СВО

Жительница дома в Белгороде, который обстреляли украинские войска, спаслась благодаря своей деятельности по помощи участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Комсомольская правда» («КП»).

По словам Марины, она ушла из дома буквально за час до трагедии. Женщина в свободное от работы время ведет Telegram-канал для раненых на СВО военнослужащих. Она сказала, что в этот раз хотела пропустить публикацию в канале, так как интернета в квартире нет, и чтобы разместить новые записи в канале, необходимо идти в офис. Но потом Марина решила все-таки отправиться в офис, чтобы не подводить слушателей своего канала.

И уже там женщина узнала, что подъезд дома, в котором находилась ее квартира, обрушился в результате обстрела.

До этого сообщалось, что глава Белгородской области Вячеслав Гладков лично доложил президенту страны Владимиру Путину о ситуации в Белгороде.

Ранее сообщалось, что папа Римский выразил соболезнования по поводку обстрела Белгорода и осудил любые удары по гражданскому населению.