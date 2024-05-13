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Начало мая в европейской части России стало самым холодным в истории

Начало мая в европейской части РФ стало самым холодным за всю историю наблюдений

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Первые 10 дней мая на территории европейской части России стали самыми холодными за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, европейская часть РФ стала «воронкой», в которую втягиваются холодные воздушные массы из самых холодных акваторий Северного Ледовитого океана. Он заявил, что два центра с разными знаками — антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы — создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана.

Также Вильфанд рассказал, что температура воздуха на европейской части территории России будет ниже нормы на 5-7°C, погода будет отставать от своего климатического развития примерно на 3-4 недели.

До этого Вильфанд заявил, что прошедший День Победы в Москве по среднесуточным показателям стал самым холодным за всю историю наблюдений.

Он говорил, что возвращение среднеклиматической температуры воздуха в Москве стоит ждать не ранее 15 мая.

Ранее на Земле началась сильная магнитная буря.

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