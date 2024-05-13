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Стартап по оптимизации электроэнергии Electricity Maps привлек миллионы долларов

Стартап Electricity Maps привлек $5,4 млн для сокращения вредных выбросов

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Shutterstock

Стартап в области климатических технологий Electricity Maps привлек $5,4 млн для оптимизации решений электроснабжения. Об этом сообщает ESGtoday.

В публикации отмечается, что датский стартап помогает компаниям на основе разработок программного обеспечения (ПО) определить уровень выбросов углекислого газа от использования электроэнергии и сократить углеродный след.

На вырученные средства Electricity Maps планирует расширить решения для сервиса картографирования электросетей и поддержку декарбонизации энергетического сектора, а также расширить масштабы и начать реализовывать свой глобальный потенциал.

До этого стало известно, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и бывший главный дизайнер продуктов Apple Джони Айв работают над инновационным персональным устройством, основанным на технологии искусственного интеллекта. 

Пока проект находится на стадии привлечения финансирования, и о нем мало что известно, кроме того, что устройство будет отличаться от привычных смартфонов.

Ранее сообщалось, что новый Samsung Galaxy Z Fold6 получит характеристики трехлетней давности.

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