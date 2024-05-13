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В Белгороде прозвучало еще два взрыва

После объявления ракетной опасности в Белгороде прозвучало два взрыва

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После объявления ракетной опасности в Белгороде раздались еще два взрыва. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает ТАСС.

По имеющейся информации взрывы в городе прозвучали около 01:32 мск.

В 01:14 мск в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Глава области призвал население проявлять осторожность и соблюдать необходимые меры безопасности.

До этого стало известно, что в Белгороде волонтеры разбили лагерь возле дома, жильцы которого пострадали от обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 мая глава Гладков заявил, что лично доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Белгороде.

Ранее сообщалось, что подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

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