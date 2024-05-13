В Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ и город Шебекино. Ракетная опасность», — говорится в публикации.
В мэрии предупредили местных жителей, что им по возможности следует остаться дома и не подходить к окнам.
До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) введен в регионе.
Днем 12 мая дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
В этот же день стало известно, что два беспилотника самолетного типа были уничтожены над Брасовским и Навлинским районами Брянской области.
Кроме того, несколько беспилотных летательных аппаратов упали на территории Липецкой области утром 12 мая.
Ранее в Германии отвергли идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО.