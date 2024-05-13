Православные верующие отметили Антипасху, или Красную горку

У православных верующих наступил период, известный как Антипасха или Фомина неделя, ранее называемый Красной горкой. В этот праздник сливаются церковные обряды и народные традиции, пишет РИА Новости.

В старые времена в русских деревнях первый пахотный борозду всегда делали в этот день. Крестьяне выходили на поля, размышляя: «Христос воскрес, значит, жизнь обновилась». После Светлой седмицы, следующей за Пасхой, начинали сев.

Поскольку от урожая зависело все, начинать работу следовало с особых обрядов. Например, бросали в почву скорлупу освященных на Пасху яиц или устраивали крестный ход по полям с иконами, молитвами, сохой и плугом. Так сливались народные и церковные обычаи.

Этот день также известен как Антипасха в церковном календаре. Это название вызывает заблуждение у некоторых людей, которые ошибочно считают его отрицанием победы Христа над тленом.

Связь между Антипасхой и евангельским сюжетом обусловлена неверным толкованием. Апостол Фома, известный как неверующий, играет ключевую роль в этой истории. Его уверение послужило поводом для распространения недопонимания.

Важно понимать, что Антипасха не противопоставляется Пасхе, а скорее является ее дополнением. Греческая приставка «анти-» здесь не означает противоположность, а указывает на то, что этот праздник сочетается с Пасхой, будучи ее парным праздником.

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